Diyanet İşleri BaşkanlığI'nda atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararlarıyla 18 Eylül'de Safi Arpaguş'un başkan olarak atandığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir çok yönetim kadrosunda değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Yahya Solmaz ve Lokman Arslan atandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine Dr. Fatih Mehmet Aydın ile Tahir Tural getirildi.

Öte yandan Din İşleri Yüksek Kurulunda, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Yiğit, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çalış, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Salman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmeddin Güney ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Gümrükçüoğlu görevlendirildi.

BİR ÇOK YÖNETİCİ GÖREVDEN ALINDI

Kararla Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun ve İbrahim Hilmi Karslı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü görevden alındı.

YENİ GÖREVLENDİRMELER



Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Hüseyin Hazırlar, Hafiz Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Hüseyin Demirhan, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Metin Akbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ensari Yentürk, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne Hamza Bayram, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Nazif Fethi Yalçınkaya, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne Sinan Kazancı, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Halit Güldemir, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Mehmet Arslan ve 1. Hukuk Müşavirliği'ne ise Ertuğrul Çoşkun getirildi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliğine Ahmet Erdaş atandı.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp üyeliğine ise Uzm. Dr. Eda Yiğit getirildi.



