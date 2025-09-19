Diyanet İşleri Başkanlığı'nda devir teslim töreni

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bugün devir teslim töreni vardı.

Görene atanan Safi Arpaguş, görevi Ali Erbaş'tan devraldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda gerçekleştirilen devir teslim töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

ALİ ERBAŞ'A TEŞEKKÜR

Arpaguş, törende yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bugüne kadar büyük bir fedakarlık, samimiyet ve gayretle yürüttüğünü belirterek, Erbaş'a teşekkür etti.

Arpaguş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın üstlendiği vazife, yalnızca idari bir görev değil aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

ALİ ERBAŞ: ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Görevini devreden Ali Erbaş da 19 yaşındayken imam olarak göreve başladığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 25 yılı aşkın süre çalışmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Görev süresi boyunca İslam'ın hayat veren ilke ve değerlerini insanlıkla buluşturmanın gayreti içinde olduğunu söyleyen Erbaş, "İlk günden itibaren birlikte çalıştığımız çok kıymetli hocalarımızla çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, "Yurt içinde ve yurt dışında eğitimden yayıncılığa, aileden gençliğe, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar pek çok hizmetin içinde bulunduk. Teşkilatımızı her alanda daha iyi bir noktaya taşımanın mücadelesini verdik." diye konuştu.