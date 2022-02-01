Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman? (Diyanet personel alımı mülakat sonuçları açıklandı)

Diyanet İşleri Başkanlığınca, sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alınacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli personel alımı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu.



Sonuçların açıklanmasının ardından alımlara ilişkin kılavuz yayınlandı.



DİYANET MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.



DİYANET PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 31.01.2022 tarihinden itibaren 07.02.2022 tarihi saat 23:55'e kadar sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Adaylar yerleştirme sonuçlarını 11 Şubat 2022 tarihinde öğrenebilecekler.

DİYANET 7800 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Sınav sonuçları, sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Tercihler, Diyanet sınav resmi internet sitesinden yapılacak.



Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabilecektir.