Diyanet sınavla personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 15 şoför alacak.



Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 4-15 Aralık tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden müracaat edebilecek.



Ankara'da yapılacak sınavda en az 70 puan alma şartı aranacak.



Alıma ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak

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