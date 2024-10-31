Diyanet tarih verdi: 2025 hac kayıtları ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı. Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek. İşte, 2025 Diyanet hac kayıt tarihi...



Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 Yılı hac süreciyle ilgili bilgi verdi.



2025 HAC KAYITLARI NE ZAMAN?



Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi, kesin kayıtları 4 Kasım'dan itibaren yaptırabilecek.



HAC KAFİLESİ NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?



Remzi Bircan, İlk hac kafilesinin 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafilenin ise 31 Mayıs 2025'te mübarek beldelere ulaşacağını ifade etti.



Bircan, Hac farizasının yerine getirilmesinin ardından 11 Haziran'da yurda dönüşlerin başlayacağını duyurdu.

