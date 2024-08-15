Diyanet tarih verdi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı'nın yeni yılda ne zaman idrak edileceği, bir sonraki yılın planlamasını yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet tarih verdi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman?

2025 tarihi, yeni yılda yapacakları tatili şimdiden planlamak isteyen vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil yapmak isteyen vatandaşlar, 2025 Kurban Bayramı tarihini merak ediyor.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı, Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma - 9 Haziran 2025 Pazartesi tarihleri arasında idrak edilecek.

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmaktadır: “Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (el-Hac, 22/28), “Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (el-Hac, 22/34).

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivâyetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]). Nitekim kendisi de kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).

Ayrıca hicretin ikinci yılından günümüze kadarki süreçte Müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir.

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