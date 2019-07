Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini bildirdi.



Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın, vatandaşın keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993'den beri vekaletle kurban kesim programını gerçekleştirdiğini anımsattı.



Vakfın "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla çalışmalarını yapacağını aktaran Erbaş, dini esaslara uygun ve güven veren bir yapılanmayla bu yıl da gönül coğrafyasına bayram sevincini ve milletin iyilik elini taşıyacaklarını vurguladı.



Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Türkiye ve yurt dışında 6 bin 500 kişinin görev alacağını bildirerek, kesilen kurbanların yurt içinde ihtiyaç sahipleri, sığınmacı, Kur'an kursları ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise başta açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu bölgeler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını anlattı.



"GEÇEN YIL 430 BİN 8 HİSSE KURBAN DAĞITILDI"



TDV tarafından geçen yıl 430 bin 8 hisse kurbanın yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 287 merkezde, yurt dışında ise 143 ülkenin 436 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerin nezaretinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:



"2018 yılında Vakfımıza vekalet verilen kurban sayısında bir önceki yıla göre 182 bin 809 hisse farkla yüzde 76 oranında artış meydana gelmiştir. Bu sayı her geçen gün milletimizin vakfımıza olan güveninin arttığını göstermektedir. Bu yıl da milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl kurban kestiğimiz ülke ve bölge sayıları ile bağış rakamlarının üzerine çıkarak, yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz."



"FETÖ KURBAN İBADETİNİ MENFAAT ÇARKINA DÖNÜŞTÜRDÜ"



Erbaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün özellikle mali ibadetleri istismar ederek Müslümanların iyilik duygularını hain ve gizli emellerine alet ettiğini ve kurban ibadetini tam bir menfaat çarkına dönüştürdüğünü ifade ederek, toplanan zekat, sadaka gibi yardımların suistimal edildiğini, vekaleti alınan kurbanların milletin ve memleketin aleyhine çalışan merkezlere peşkeş çekilerek harcandığını aktardı.



Her zaman iyilik ve hayra öncülük eden alicenap milletin başta kurban ibadeti olmak üzere dini konularda daha dikkatli ve hassas olması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şu bilgileri verdi:



"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 890, yurt dışı 725 lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız hem kurban vekaletlerini vermek hem de yurt içi ve yurt dışında her alanda yürüttüğümüz iyilik seferberliğine destek olmak için 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adresinden online olarak bağış yapabilirler. Bu yıl ilk kez 'Android' ve 'Apple' store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da hayırseverlerimiz Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız '0312 416 90 00' numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir."



Erbaş, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Din Hizmetleri Ataşelikleri ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını yapabileceğini söyledi.