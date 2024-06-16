Diyanet yanıtladı: Kurban kesim vakti ne zaman biter? Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başladı. İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. Peki, kurban kesim vakti ne zaman biter? Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?

Diyanet yanıtladı: Kurban kesim vakti ne zaman biter? Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?

İlk günü 16 Haziran'da idrak edilen , 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Pek çok vatandaş da bu süre içinde hangi günlere kadar kesiminin yapılacağını merak ediyor.

KURBAN KESİMİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak.

Hanefi mezhebine göre bayramın ilk üç gününde kesilen kurbanlar, Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kesilebilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...