Diyanet'in kararına rağmen avluda namaz

DHA 27.03.2020 - 16:42
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında iki haftadır cuma namazı camilerde kılınmıyor.
Ancak İstanbul Esenyurt'ta bulunan Serhan Tirit Camii'ne gelen bir grup içeriye giremeyince cuma namazını avluda kıldı.
Sosyal mesafe kuralına da dikkat etmeyen grup namazın ardından camiden ayrıldı.
Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınmıştı.
Namaz sırasında cemaatin aralarda 2 metreye yakın mesafe bıraktığı görülmüştü.