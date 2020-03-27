Diyanet'in kararına rağmen avluda namaz

Diyanet'in corona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemlere aldırmayan bir grup cami avlusunda namaz kıldı.

DHA 27.03.2020 - 16:42

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Türkiye'de sadece bir camide cuma namazı kılınacak

Türkiye'de sadece bir camide cuma namazı kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında iki haftadır cuma namazı camilerde kılınmıyor.

Ancak İstanbul Esenyurt'ta bulunan Serhan Tirit Camii'ne gelen bir grup içeriye giremeyince cuma namazını avluda kıldı.


Sosyal mesafe kuralına da dikkat etmeyen grup namazın ardından camiden ayrıldı.

Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınmıştı.

Namaz sırasında cemaatin aralarda 2 metreye yakın mesafe bıraktığı görülmüştü.

Beştepe Millet Camii'ndeki namazdan bir kare Beştepe Millet Camii'ndeki namazdan bir kare

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