Diyanet’te bir ilk (Prof. Dr. Huriye Martı kimdir?)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ilk kez kadın başkan yardımcısı göreve getirildi.



Diyanet’ten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine bir kadının atanacağını duyurmuştu.



Bozdağ’ın duyurduğu Diyanet İşleri Başkanlığındaki ilk bugün resmen hayata geçirildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.



Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Başkan Yardımcılıklarına İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen atandı.

PROF. DR. HURİYE MARTI KİMDİR?



Evli ve 3 çocuk annesi olan Prof. Dr. Martı, 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Martı, aynı üniversitede "Rasulullah'ın Hanımları Konu Alan Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın Konulu Uydurma Rivayetler" başlıklı tezi ile 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.



"Birgili Mehmed Efendi'nin Hadisçiliği ve et-Tarikatü'l-Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)" konulu tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamlayan Martı, 1999-2000 yılları arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da Şuayb el-Arnaud'un tahkik ve tahric merkezinde eğitim aldı.



2011 yılında "yardımcı doçent"lik unvanını alan Martı, 2012 yılında ise doçent oldu.



Diyanet İşleri Başkanlığının Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu Hadis Projesi'nde editör ve yazar olarak görev üstlenen Martı, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı olarak görev aldı.



2014 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlık Müşavirliği yapan Martı, sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlak ve değer temalı makale, konferans ve tebliğler hazırladı.



43 yaşındaki Prof. Dr. Martı'nın eserleri arasında, "Birgivi Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası", "Osmanlı'da Bir Daru'l-Hadis Şeyhi: Birgivi Mehmed Efendi", "et-Tarikatü'l-Muhammediyye-Muhteva Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri", "Gülabadi ve Maani'l-Ahbar'dan Tasavvufi Hadis Şerhleri", "Hadis, Usul ve Hayat" ve "Hadisler Ekseninde Çevre Ahlakı" isimli kitapları yer alıyor.