Diyanet'ten hac açıklaması

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Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için ''erteleme'' veya ''vazgeçme'' tercihinde bulunabileceklerini duyurdu.

Açıklamada, "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek" ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan, corona virüs nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Bu kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazananların, bu haklarının korunacağını bildirmişti.