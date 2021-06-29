Diyanet'ten otobüs molasına namaz vakti talebi

Diyanet İşleri Başkanlığı, şehirler arası seyahatlerde molaların namaz vakitlerine göre düzenlenmesi istedi.



Açıklama, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'tan geldi.



Seyahatlerdeki molaların namaz vakitlerine göre düzenlenmesi yönünde yoğun talep aldıklarını vurgulayan Albayrak, "Diyelim ki bir mola verilecek. Sabah namazı vaktinin çıktığı ana denk gelmesindense daha uygun zamanda mola verilebilir" dedi.



Albayrak, "Yazmış olduğumuz yazı bir tavsiye niteliğindedir. Hiçbir bakanlığımıza, kuruluşumuza bir talimat verme yetkimiz yok" diye konuştu.

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