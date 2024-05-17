Diyanet'ten tasarruf açıklaması: Makam aracı iade edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında atılacak adımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın makam aracı olarak kullanılan otomobilin de iade edildiği belirtildi.

Diyanet'ten tasarruf açıklaması: Makam aracı iade edildi
Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de

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İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada tasarruf tedbirleri kapsamında hizmet içi eğitimlerin ve toplantıların başkanlığa ait merkezlerde ve uygun olanların çevrim içi gerçekleştirileceği vurgulandı.

Çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programların iptal edileceği, yurt dışı personel görevlendirmelerin de en asgari düzeyde tutulacağı belirtildi.

Zorunlu haller dışında demirbaş veya büro malzemesi alımı yapılmayacağı ve uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanlarının geliştirileceği de kaydedildi.

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın makam aracı olarak kullanılan otomobilin de iade edildiği belirtildi.

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