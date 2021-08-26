Diyanet'ten 'yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa yemek helal değildir' fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı'ının fetva veren Din İşleri Yüksek Kurulu midye, karides, kalamar, kurbağa gibi deniz canlıları için açıklama yaptı. Peki Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenmesi haram mıdır? İşte Diyanet'in açıklaması...

ntv.com.tr 26.08.2021 - 17:47 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 18:22

Diyanet'ten 'yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa yemek helal değildir' fetvası

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Diyanet'ten umre açıklaması

Diyanet'ten umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, deniz canlıların yenilmesiyle ilgili bir fetva yayımladı.

"Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenir mi" sorusuna ilişkin fetvada, Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen 'deniz hayvanları' ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir.

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır:

Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir.

Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır.

Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir.

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