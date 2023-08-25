Diyarbakır, Adana ve Bingöl’de orman yangını

ADANA



Adana Menge Mahallesi Koçyazı mevkisindeki ormanda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ile Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz sevk edildi. Ekipler, sarp arazideki yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Adana'nın Feke ilçesindeki orman yangınına havadan da müdahale başladı. Sarp arazideki yangına, 6 helikopter ile havadan su atıldı. Yangın, ekiplerin çabaları sonucunda kontrol altına alındı.



DİYARBAKIR



Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 02.00 sıralarında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi, jandarma ve köylülerin de desteğiyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. 50 hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrası, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



BİNGÖL



Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında dün çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.



Doğanca köyü kırsalında, dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. 1 helikopter, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeri ile müdahale edilen yangın, saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.