Diyarbakır annesi Fatma Akkuş mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Diyarbakır'da Songül Akkuş 7 yıl önce 14 yaşındayken kayboldu. Anne Fatma Akkuş, kızının teröristler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söylüyordu.



HDP Diyarbakır il binası önünde başlatılan evlat nöbetine o da katıldı. Eylemin 676. gününde sevindirici bir haber aldı.



Evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anne Fatma Akkuş'a kızı Songül'ün teslim olduğunu söyledi.



Kızına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Akkuş, ailelere çağrı yaptı.



Akkuş, "çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızın arkadaşlarına, çalıştığı ortamlara güvenmeyin. Sahip çıkın çocuklara, mücadele edin. Evde ağlamayın, gelin siz de oturun, mücadele edin. Bu sevinçten daha büyük bir sevinç yoktur" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile de sohbet etti.



Kızını için 8 senedir mücadele verdiğini söyleyen anne Türkan Mutlu, bu süreçte sağlığını kaybettiğini anlattı.



O anları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun twitter hesabından "manşetlerin ardında gerçek insanlar ve acılar var" mesajıyla paylaştı.