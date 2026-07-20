Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, "görevinden geri çekilme ilkesi kapsamında" istifa ettiğini duyurdu.

Hatun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevimden, bugün itibariyle istifa ederek geri çekildiğimi başta yurtsever halkımız olmak üzere tüm kamuoyuna bildiriyorum." dedi.

“SAĞLIK SORUNLARIM BENİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Doğan Hatun paylaşımında, yaşamaya başladığı sağlık sorunlarının kendisini ciddi anlamda olumsuz etkilediğini belirtip "Çalışmalara etkin katılımımın önünde önemli bir engele dönüşmüştür." ifadesine yer verdi.

Diyarbakır'da 31 Mart 2024'teki yerel seçimleri yüzde 64 oy oranıyla DEM Parti'nin adayı kazanmıştı.

Hatun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı'nı Ayşe Serra Bucak Küçük ile birlikte yürütüyordu.

Ayşe Serra Bucak Küçük ise göreve devam ediyor.

DOĞAN HATUN KİMDİR?

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde doğan Doğan Hatun, Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği’nden mezun oldu.

Hatun; 2016-2023 yılları arasında Maden Mühendisleri Odası Eş Başkanlığı görevini yürüttü, aynı yıllarda TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreterliği yaptı.