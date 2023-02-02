Diyarbakır E Tipi Cezaevi, Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde ‘müze olacak’ müjdesini verdiği ve geçmişte işkencelerle, hak ihlalleriyle anılan Diyarbakır E Tipi Cezaevi, Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Diyarbakır E Tipi Cezaevi, Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi

'Anı ve Etnografya Müzesi’ olarak hizmet verecek olan cezaevi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Müdürlüğüne devredildi.

İçindeki bazı yapıların yıkımı için kurul kararı çıkarılırken, bazılarının da güçlendirilmesi yapılacak. 5 bloktan oluşan, toplam parsel alanı 49 bin 204 metrekare, kapalı alanı da 16 bin 462 metrekareden oluşan yapının çalışmaların ardından iki giriş kapısı olacak.

"MÜZE OLMASI DAHA İYİ OLACAKTIR"

Cezaevinin olduğu bölgede oturan Ömer Faruk Demircan, “Halkın psikolojisi bozuluyordu. Evi karşıda olup, gelip burada yatanlar oluyordu. Müze olması hem halkımız için hem de bizim için daha iyi olacaktır.” dedi.

Erkan Gencer de cezaevinin hep işkencelerle anıldığını ifade ederek, “Müze olması ve cezaevinin şehir içinde olmaması daha iyi.” diye konuştu.

Diyarbakır Cezaevi'nde 'müze' çalışmaları başladı

Diyarbakır Cezaevi'nde 'müze' çalışmaları başladı

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EKİM AYINDA DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ekim'de toplu açılış töreni için gittiği Diyarbakır’da Diyarbakır Cezaevi'nin müze olmasını 'müjde' olarak duyurmuştu.

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