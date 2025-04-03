Diyarbakır Ekspresi sefere hazır

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da start veriyor.



160 kişi kapasiteli Turistik Diyarbakır Ekspresi, Ankara ile Diyarbakır arasındaki bin 51 kilometrelik hat üzerinde seferlerini gerçekleştiriyor.



Malatya, Elazığ ve Kayseri'den geçen tren, rota üzerindeki turistik noktalarda molalar veriyor. Yolcular, Mezopotamya'nın yeşilini, mavisini, kültürünü ve gastronomisini deneyimleme imkanı buluyor.



GEÇEN YIL SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTI



Diyarbakır Ekspresi ilk kez geçen yıl hizmet vermeye başlamıştı.



Dünyaca ünlü Time dergisi de Diyarbakır'ı görülecek 100 harika yer arasında göstermişti.



Bu yıl ilk seferine 11 Nisan'da başlayacak olan turistik Diyarbakır Ekspresi'nde bilet fiyatları 6 bin 500 liradan başlıyor.

