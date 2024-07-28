Diyarbakır Ekspresi Time Dergisi'nin en iyi 100 listesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, TCDD Taşımacılık ile hayata geçirdiği Turistik Diyarbakır Ekspresi, dünyanın önde gelen dergilerinden TIME tarafından, ilgi çekici, yeni ve heyecan verici deneyimler sunan destinasyonların bulunduğu, "2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri" listesinde yer aldı.

Diyarbakır Ekspresi Time Dergisi'nin en iyi 100 listesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından 19 Nisan 2024’te Ankara’dan ilk seferine uğurlanan Turistik Ekspresi, dünyanın en prestijli dergilerinden Time tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan "Dünyanın En Harika Yerleri" özel sayısında, en güzel gezilecek 100 yer arasına girdi.

"TREN, YOLCULARINI ANADOLU BOZKIRLARINDAN MEZOPOTAMYA'YA TAŞIYOR"

Time Dergisi’nde yayımlanan Dünyanın En Harika Yerleri Listesi’nde, Turistik Ekspresi ile yolculara eşsiz bir deneyim sunulduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Yeni bir gezi treni servisi, yolcuları uçsuz bucaksız Anadolu bozkırlarından ve 'nin doğudaki dağlarından medeniyetin beşiği olarak bilinen Mezopotamya'nın kuzey düzlüklerine taşıyor. Devlet Demiryolları tarafından Nisan ayında açılışı yapılan haftalık Diyarbakır Ekspresi, Türkiye'nin başkenti Ankara'dan, ülkenin güneydoğusundaki Diyarbakır'a kadar bin 50 kilometre boyunca raylarda ilerliyor.

Diyarbakır Ekspresi Time Dergisi'nin en iyi 100 listesinde - 1

4.yüzyılda inşa edilmiş etkileyici siyah bazalt duvarlarla çevrili olan 'ın tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. 180 kişi kapasiteli trende yolcular, lavabo ve mini buzdolabıyla donatılmış konforlu yataklı kabinlerinin pencerelerinden ya da yemekli vagonda ızgara köfte ve diğer Türk lezzetlerini yerken, sürekli değişen manzarayı izleyebiliyor. Gezi durakları, iki yönde de yaklaşık 24 saatlik yolculukta farklı duraklarda birkaç saatlik molalarla yolcuların keşif yapılmasına olanak tanıyor.

Cuma günü öğleden sonra Ankara'dan doğuya doğru yola çıkan yolcular, cumartesi sabahı gün doğmadan üç saat önce Bronz Çağı’ndan günümüze ulaşan, M.Ö. 3 bin yılından kalma duvar resimlerinin de bulunduğu Arslantepe’nin evi Malatya’ya varıyor. Batıya dönüş esnasında yolcular, M.Ö. 8. yüzyıldan beri tepeden şehri izleyen Harput Kalesi’nin de bulunduğu Elazığ’da 4 saat, pazartesi sabahı ise karlarla kaplı uyuyan volkan Erciyes Dağı’nın gölgesindeki eski Selçuklu kalesi Kayseri’de 3 saat keşif imkânı buluyor. Tüm bunlar, daha az ziyaret edilen bu bölgenin sunduğu zengin olanakların sadece bir kısmı.”

Diyarbakır Ekspresi Time Dergisi'nin en iyi 100 listesinde - 2

729 KİŞİ SEYAHAT ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyahat severler için bir alternatif olarak hayata geçirdikleri Turistik Ekspresi’nin, bin 51 kilometrelik Ankara – parkurunda 180 kişilik kapasitesi ve 6 yataklı, bir yemekli vagon ile 19 Nisan – 16 Haziran arasında yaptığı 8 seferde 729 yolcuya unutulmaz bir deneyim yaşattığını söyledi.

Diyarbakır Ekspresi Time Dergisi'nin en iyi 100 listesinde - 3

"TURİZM ELÇİSİ TRENLERİMİZ GEÇTİĞİ İLLERİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR"

Bakan Uraloğlu, Turistik Ekspresi ile seyahat eden yolcuların güzel anılar biriktirdiğini belirterek, “Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz turizme alternatif sunarak geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Ekspresimiz de bunlardan biri. Bölge ekonomisini canlandırmaya katkı sağlayan Turistik Diyarbakır Ekspresiyle, güzergah boyunca buralardaki tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkânı sunuldu. Aslında turistik trenler hem vatandaşlarımıza hem de yurtdışından ülkemize gelen konuklarımıza, demiryollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası ’nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor.” açıklamasında bulundu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Aşık Veysel'in kızı yoğun bakıma kaldırıldı

Aşık Veysel'in kızı yoğun bakıma kaldırıldı

Fethiye'de 2 bot çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Fethiye'de 2 bot çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...