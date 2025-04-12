Güneydoğu Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen ve yeni sezon seferlerine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin ilk durağı Malatya oldu.



Ankara Tren Garı'ndan dün hareket eden Turistik Diyarbakır Ekspresi, Malatya Tren Garı'nda davul ve zurna eşliğinde karşılandı.



TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, geçen yıl ülke medeniyetinin bu kıymetli bölgesine yaptıkları seyahatin çok ciddi karşılık bulduğunu söyledi.



Turistik yolcuların seferlerden çok memnun kaldığını belirten Çakıroğlu, şöyle konuştu:



"İlk durağımız Malatya, buraya kadar trenin içinde yolcularımız çok mutlu anlar geçirdi. Hep birlikte buradan Diyarbakır merkeze gideceğiz, orada surlarımızı, camilerimizi, kiliselerimizi ve birçok güzel yeri görmüş olacağız. İnşallah 8 seferle bu taçlanmış olacak. Bu heyecanlı yolculuk önümüzdeki süreçlerde daha güzellerinin de olacağının işareti oluyor."



Karşılama programına, TCDD Taşımacılık 5. Bölge Müdürü Abdulkadir Taş, TCDD 5. Bölge Müdür Yardımcısı Necmi Yiğit, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ SEFERLERİ



Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri iki haftada bir 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde karşılıklı olarak düzenlenecek.



Ankara'dan her cuma saat 13.55'te hareket edecek tren, Malatya'da vereceği 3 saatlik turistik amaçlı molanın ardından Diyarbakır'a ulaşacak.



Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan pazar saat 12.30'da hareket ederek Elazığ'ın Yolçatı İstasyonu'nda 4 saatlik gezi amaçlı duruş sonrası Ankara’ya varacak.