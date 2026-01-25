Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne el yapımı patlayıcı ile saldırı girişimi
25.01.2026 23:06
Son Güncelleme: 25.01.2026 23:14
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı. Saldırıyı gerçekleştiren yüzleri maskeli 2 şüpheli aranıyor.
Diyarbakır Valiliği, saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığını açıkladı.
Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."