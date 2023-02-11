Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da çöken binalarla ilgili 41 gözaltı

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Gaziantep'te çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhiti ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Ataşehir'de yakalanan Akay'ın Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

ŞANLIURFA’DA 33 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİNAYLA İLGİLİ 11 GÖZALTI



Şanlıurfa’da, depremde 33 kişinin hayatını kaybettiği Osman Ağan Apartmanı'na ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



Kentte ilk yıkılan ve 33 kişinin öldüğü, 4 kişinin de kurtarıldığı İpekyol Caddesi’ndeki Osman Ağan Apartmanı’nda inceleme yapıldı. Soruşturma kapsamında, binalarda inceleme yapmak üzere 1 başsavcı vekili, 5 cumhuriyet savcısı, 6'şar kişilik bilirkişi ve polis ekiplerinden oluşan 3 heyet oluşturuldu. Heyetler, kentte yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak kolonlardan karot örnekleri aldı. Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapan heyetin, yapıda ciddi malzeme kusurları tespit ettiği belirtildi.



Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin soruşturma kapsamında, yıkılan binalarla ilgili belirlenen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da ise 29 gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar devam ediyor.

NTV EKİBİ DEPREMİN İKİYE BÖLDÜĞÜ ZEYTİNLİKTE