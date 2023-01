Diyarbakır günde 6 ton ciğer tüketti

Diyarbakır'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan ve yöre halkının vazgeçilmez damak tadı haline dönüşen coğrafi tescil belgeli ‘Ciğer Kebabı, aynı zamanda turistlerin de gözde yiyeceği arasında yer alıyor.

Sabah kahvaltılarında da tercih edilen ciğer, 2022’de günlük yaklaşık 6 ton, 12 ayda da yaklaşık 2 bin ton tüketildi. Sektör haline gelen ciğer, istihdama sunduğu katkıyla Diyarbakır ekonomisinde önemli bir yere sahip. Kent genelinde yaklaşık 300 ciğerci bulunurken, bu işletmelerde 5 bine yakın kişi çalışıyor.

‘GECE YARISINA KADAR YENİLEN BİR ÜRÜNDÜR’

Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, ciğerin 2022’de 2 bin tona yakın tüketildiğini ifade ederek, “Büyük bir istihdam sağlamaktadır. 5 bin aile geçimini sağlıyor. Bu konudaki en büyük sevincimiz de bu. Bugün Diyarbakır’da yerli, yabancı turistlerle yaptığımız görüşmelerde ciğerin namını duyduklarını söylüyor. Ciğerimizin has bir özelliği de kuzu olmasıdır. Kendine has özel bir terbiyesi olması da yer alıyor. Yediğiniz zaman güzel bir aroma tadı verdiğinden dolayı ciğerimiz tercih ediliyor. Sabahın erken saatinden gecenin yarısına kadar yenilen bir üründür. Ciğer dinlendiriliyor içerisindeki zar alınıyor, kente has coğrafi tescil işaret belgesi olması sebebiyle özel sosuyla beraber pişirildiğinde ‘yeme de yanında yat’ misali olur” diye konuştu.

‘HEM TARİHSEL HEM DE GASTRONOMİ TURİZMİ’



Diyarbakır’ın gastronomi anlamında UNESCO’ya aday olduğunu dile getiren Elkaan, “Gastronomi anlamında coğrafi tescil işareti belgesi almada Türkiye’de birinci sıradayız. Çok kısa sürede 49 mahalli ürünlerimizin tescili alındı. Gastronomi anlamında Türkiye’de 3’üncü sıradayız. Bu demek oluyor ki Diyarbakır gastronomi turizmine hazırlanıyor. Gastronomi turizminin merkezi olacaktır. Diyarbakır’a ikinci bir turizmi ekliyoruz, hem tarihsel hem de gastronomi turizmi” ifadelerini kullandı.



‘CİĞER BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ’



Ciğer yemeye gelen Umut Ekin, her sabah olduğu gibi gündelik dozu olan ciğeri yemek için geldiklerini ifade etti. Ekin, “Buradaki usta da bu konuda bayağı iyi. Ciğer bizim için vazgeçilmez. Karpuzdan sonra akla gelen ikinci şey ciğer olur” şeklinde konuştu.

Ciğer ustası Ali Karabulut da, Diyarbakır’da ciğerin çok tüketildiğini ifade etti. Karabulut, “2022 yılında söylenen rakamdan tahminen daha da fazladır. Şuan biraz daha rağbet var. Diyarbakır’a gelindiği zaman mutlaka bize ciğer yemeye geliyorlar. Kentin ciğeri meşhur zaten. Kuzu ciğeri kullanıyoruz. Bence herkesin uğraması gereken bir yer” diye konuştu.