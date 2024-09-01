Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 3 Eylül 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
37/
20
Yarın
36/
20
Salı
36/
18
Çarşamba
37/
18
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Diyarbakır Hava Durumu
- Hava Durumu