Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 12 Mart 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 13 Mart 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.
Bugün
13/
1
Yarın
15/
0
Salı
17/
-1
Çarşamba
18/
-1
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