Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 12 Nisan 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 14 Nisan 2024 Pazar Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.