Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 12 Nisan 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 14 Nisan 2024 Pazar Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.
Bugün
17/
9
Yarın
21/
9
Cuma
22/
10
Cumartesi
23/
9
Pazar
20/
10
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