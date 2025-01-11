Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ocak 2025

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 13 Ocak 2025 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 14 Ocak 2025 Salı Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.