Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ocak 2025

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ocak 2025
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 13 Ocak 2025 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 14 Ocak 2025 Salı Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

11

/

-2

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

-1

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

-2

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

-1

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