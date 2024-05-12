Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 17 Mayıs 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 19 Mayıs 2024 Pazar Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.