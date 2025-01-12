Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 17 Ocak 2025 Cuma Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 11°. 19 Ocak 2025 Pazar Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.
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Cuma
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2
Cumartesi
11/
-1
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