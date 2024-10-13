Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. 17 Ekim 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 18 Ekim 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.