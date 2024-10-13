Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. 17 Ekim 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 18 Ekim 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bugün
30/
13
Yarın
31/
12
Çarşamba
30/
12
Perşembe
25/
11
Cuma
23/
11
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