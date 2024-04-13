Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 15 Nisan 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 16 Nisan 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°.