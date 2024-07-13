Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 19 Temmuz 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.
Bugün
41/
23
Yarın
41/
25
Çarşamba
41/
24
Perşembe
41/
24
Cuma
40/
24
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