Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 4°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 4°. 17 Aralık 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°.