Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 17 Eylül 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
38/
20
Yarın
35/
19
Salı
32/
17
Çarşamba
33/
16
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