Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Haziran 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. 21 Haziran 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°.