Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 11°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 18 Şubat 2025 Salı Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 10°.