Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 19 Ağustos 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 20 Ağustos 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

22

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

23

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

42

/

22

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

42

/

23

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

42

/

22

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