Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 19 Ağustos 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 20 Ağustos 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°.
Bugün
38/
22
Yarın
40/
23
Pazartesi
42/
22
Salı
42/
23
Çarşamba
42/
22
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