Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 13°. 19 Mart 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 20 Mart 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.