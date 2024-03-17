Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 13°. 19 Mart 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 20 Mart 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.
Bugün
14/
3
Yarın
13/
4
Salı
12/
8
Çarşamba
12/
7
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