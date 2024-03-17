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Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 13°. 19 Mart 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 20 Mart 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

3

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

13

/

4

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

8

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

7

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