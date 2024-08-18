Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 20 Ağustos 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 22 Ağustos 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.