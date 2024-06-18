Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. 21 Haziran 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°.
Bugün
42/
21
Yarın
43/
21
Cuma
43/
23
Cumartesi
42/
23
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