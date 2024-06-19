Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 23 Haziran 2024 Pazar Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

43

/

20

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

41

/

23

Cumartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

41

/

22

Pazar

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

20

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

19

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