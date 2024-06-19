Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 23 Haziran 2024 Pazar Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.
Bugün
43/
20
Yarın
41/
23
Cumartesi
41/
22
Pazar
40/
20
Pazartesi
40/
19
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