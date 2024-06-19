Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 23 Haziran 2024 Pazar Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.