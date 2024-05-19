Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 21 Mayıs 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
30/
11
Yarın
30/
14
Salı
30/
13
Çarşamba
32/
13
Perşembe
31/
13
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