Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 10°. 21 Ocak 2025 Salı Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 11°. 22 Ocak 2025 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

0

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

10

/

-1

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

11

/

-3

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

12

/

-4

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