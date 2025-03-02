Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 4 Mart 2025 Salı Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 5 Mart 2025 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.