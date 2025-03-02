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Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 4 Mart 2025 Salı Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 5 Mart 2025 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Sisli
Sisli

13

/

-3

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

-3

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

1

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

2

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