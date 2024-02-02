Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 4 Şubat 2024 Pazar Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.
Bugün
10/
-4
Yarın
11/
-5
Pazar
7/
-2
Pazartesi
9/
1
Salı
13/
-1
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