Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 4 Şubat 2024 Pazar Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.