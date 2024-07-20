Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 26 Temmuz 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.
Bugün
42/
25
Yarın
42/
25
Çarşamba
40/
25
Perşembe
40/
25
Cuma
39/
22
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Diyarbakır Hava Durumu
- Hava Durumu