Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 5°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 24 Aralık 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 6°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.