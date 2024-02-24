Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Şubat 2024

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°. 26 Şubat 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 27 Şubat 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°.