Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Şubat 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°. 26 Şubat 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 27 Şubat 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°.
Bugün
14/
1
Yarın
15/
3
Pazartesi
13/
0
Salı
12/
-2
Çarşamba
14/
-3
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