Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 27 Ağustos 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.
Bugün
37/
19
Yarın
38/
20
Salı
39/
20
Çarşamba
39/
20
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Diyarbakır Hava Durumu
- Hava Durumu